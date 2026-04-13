Terelu Campos, las primeras imágenes tras su intervención

Muy relajada y sin ningún tipo de dolor, así hemos visto a Terelu Campos a la salida de la clínica oftalmológica en la que ha sido intervenida del orzuelo que tenía en el ojo y que tantas molestias le ha causado en las últimas semanas. Con el ojo tapado con un apósito, la colaboradora de televisión caminaba agarrada al brazo de su hermana Carmen Borrego que le ha acompañado en este pequeño trámite.

"Bien, la doctora Barrancos me ha dicho que muy bien" confirmaba la propia Terelu ante las cámaras dejando claro que ha sido una intervención sin mayor riesgo. En cuanto a cuales son los siguientes pasos a seguir, Terelu aseguraba que no debe guardar reposo y que puede retomar la rutina cuanto antes: "Yo mañana voy a ir a trabajar, ya se lo he dicho.Me pondré las gafas otra vez y ya está". Aunque las imágenes muestran que esta pequeña intervención no le ha dejado nigún tipo de secuela, Terelu sí que reconocía que tenía la boca "como una zapatilla" debido a la anestesia.

Ajenas al gran revuelo que se está formando por la publicación del nuevo libro de Edmundo Arrocet y su polémica portada, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego dejaban claro que no era el momento de hablar de ello: "¿Tú crees que es el momento, corazón, compañero? Muchas gracias a todos".