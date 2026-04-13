Tana Rivera presume de sus raíces taurinas en pleno idilio con Roca Rey: "Los toros me corren por las venas"

Tana Rivera vuelve a acaparar titulares, esta vez por su incipiente relación con Andrés Roca Rey, una de las grandes figuras del toreo actual. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha dejado ver en la plaza de toros de Brihuega, donde el diestro estaba anunciado, alimentando así los rumores que desde hace días apuntan a que entre ambos hay algo más que una simple amistad. Su presencia en el tendido, muy pendiente de la faena del torero, y su actitud cercana y cómplice han reforzado la idea de que podrían ser la nueva pareja sorpresa del universo taurino y de la crónica social.

Más allá del interés sentimental, Tana ha dejado claro que este posible romance encaja de lleno con su manera de entender la vida, profundamente ligada al mundo del toro. Sobre sus raíces, la joven dice: "La verdad es que los toros me corren por las venas, todo lo taurino", una frase con la que reivindica que la tauromaquia no es para ella una simple afición pasajera, sino algo que forma parte de su identidad. Con estas palabras, subraya que su vínculo con los ruedos va mucho más allá de acompañar a una pareja torera: es un entorno en el que ha crecido y en el que se mueve con absoluta naturalidad.

Esa pasión, explica, tiene una explicación familiar muy clara. Además, confiesa: "Hombre, pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también por la parte de mi madre", dejando patente que su alma taurina viene marcada por varias generaciones. En esa lista está su bisabuelo Antonio Ordóñez, figura histórica del toreo, pero también su padre, su tío y la estirpe de la Casa de Alba, que siempre ha mantenido una estrecha relación con las tradiciones del campo y la tauromaquia.

En cuanto a su relación con Roca Rey, la joven mantiene el juego del despiste, pero sin desmentir del todo lo que ya se da casi por hecho. A la salida de la plaza, cuando un reportero le comenta que ahora su novio es torero, Tana no entra en detalles, pero tampoco corta en seco la conversación. Sobre su situación sentimental, reacciona entre risas cuando el periodista se refiere al peruano como su pareja y exclama: "¿Mi pareja? Jajajajaja", una respuesta que, lejos de apagar los rumores, los aviva aún más.