Sarina Wiegman: "Tiene otras jugadoras, pero la esencia de España sigue siendo la misma"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol de Inglaterra, Sarina Wiegman, no duda de que es "realmente emocionante" poder jugar contra este martes en Wembley contra España, un equipo que sigue con "la misma esencia" de siempre tras la llegada al banquillo de Sonia Bermúdez y frente a la que también esperan demostrar que han dado "un paso adelante" desde su victoria en la final de la pasada Eurocopa de Suiza.

"Estos son partidos muy competitivos porque estamos en las eliminatorias para el Mundial, así que hay más en juego. Quieres clasificarte para el Mundial, pero cuando te permiten jugar de nuevo en Wembley, con unas 75.000 entradas vendidas, y juegas contra España en ese ambiente, en casa y con la afición apoyándonos, es realmente emocionante", aseguró Wiegman este lunes en rueda de prensa.

La neerlandesa sabe que les espera "un partido muy competitivo" ante la actual campeona del mundo con la que ya han jugado "muchos partidos en los últimos años". "Nosotras nos queremos clasificar para la Copa del Mundo y ellas quieren clasificarse para la Copa del Mundo, y ambas, lo antes posible. Ambas salimos a jugar y a ganar y lo que intentamos hacer es elaborar el mejor plan de juego posible y ejecutarlo de la mejor manera posible, ojalá eso nos lleve al éxito", apuntó.

Para la entrenadora de las 'Lionesses', "no hay diferencia" en preparar este partido respecto a otros. "Nuestro enfoque es exactamente el mismo. Tenemos reuniones para planificar el partido, analizando sus fortalezas y debilidades, y luego definimos cómo queremos jugar, cómo queremos aprovechar los espacios que dejan y cómo intentamos neutralizar sus puntos fuertes", detalló.

"Claro que tienen otras jugadoras, pero creo que su esencia sigue siendo la misma. Les encanta tener el balón, juegan de forma muy dinámica y buscan el ataque, tanto con balón como sin él. No creo que eso vaya a cambiar, porque está totalmente integrado en su sistema y en su ADN. En principio será muy similar, y eso es lo que hemos visto también con la llegada del nuevo entrenador", añadió sobre si espera una España muy diferente respecto a la que batieron el pasado verano en la final de la EURO tras la llegada de Sonia Bermúdez.

En este sentido, considera que, en el caso de su selección, le parece que "evolucionar" desde aquella victoria es "una palabra fuerte". "Intentamos mejorar en cada partido y ser mejores cada vez que jugamos. Espero que mañana martes podamos demostrar que hemos dado un paso adelante", zanjó.

Sarina Wiegman no quiso extenderse demasiado sobre el formato de clasificación para el Mundial, con sólo un billete directo en juego en un grupo con las actuales campeona del mundo y de Europa. "Si esto es lo ideal para clasificarnos para el Mundial, pues bien, los partidos competitivos son importantes", comentó.

A nivel individual, se refirió a la centrocampista Keira Walsh, que podría alcanzar las cien internacionalidades. "Es una jugadora muy buena, muy táctica, muy técnica, con una visión y una comprensión del juego enormes. Y creo que Keira también ha crecido asumiendo liderazgo, pero manteniéndose fiel a sí misma, liderando y creciendo como persona", elogió.

De la delantera Lauren James, la ve "cómoda en varias posiciones". "Creo que ahora mismo se siente más cómoda por la izquierda o por la derecha, pero puede jugar en ambas en bandas. Lo que intentamos hacer es poner al mejor equipo posible en el campo, donde cada jugadora pueda rendir al máximo. Creo que para ella realmente no importa en qué posición juegue", advirtió.

Finalmente, sobre la central Leah Williamson, que lleva un mes sin jugar, confirmó que "su participación es incierta" para el partido ante España y que esperará al último entrenamiento, aunque sabe que la jugadora del Arsenal FC no necesita "demostrar mucho". "Hemos sido muy cuidadosos con ella, está progresando bien", sentenció al respecto.