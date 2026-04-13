Sánchez pide a China que ante las guerras, exija más cumplimiento el derecho internacional

Pekín, 12 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó este lunes a China a que contribuya más a un sistema multilateral estable exigiendo que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, Ucrania, Líbano o Cisjordania.

Sánchez hizo esa petición a China en su intervención en la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país asiático y que ha visitado en el primer acto oficial de su viaje a Pekín.

Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, se reunió con rectores del centro universitario antes del acto central de esta visita, en el que, ante medio millar de estudiantes, tomó tomado la palabra para subrayar que sin la colaboración de las grandes potencias, como China, no se puede conseguir un sistema multilateral equilibrado.

"China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania". EFE

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