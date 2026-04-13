Roca Rey, así definía a Tana Rivera antes de que su amistad diese paso al amor: "Muy buena, muy buena"

Sorpresa mayúscula en el panorama social después de salir a la luz la incipiente historia de amor que estarían viviendo, después de años perteneciendo a la misma pandilla de amigos, Cayetana Rivera y el torero Andrés Roca Rey. Según ha trascendido, habría sido en Semana Santa cuando la pareja habría dado rienda suelta a sus sentimientos, después de que el peruano telefonease a Francisco Rivera para pedirle permiso para salir con su hija.

Siempre discretos con su vida sentimental, lo que se sabía hasta ahora era que la hija del exdiestro y Eugenia Martínez de Irujo disfrutaba de nuevo de su soltería tras poner punto y final a la relación que mantenía con un joven ejecutivo madrileño llamado Álvaro con el que recuperó la ilusión tras su ruptura con Manuel Vega en verano de 2025; Roca Rey, por su parte, mantenía desde la primavera de 2024 un noviazgo lejos de los focos con una joven mexicana llamada Marina Díaz Torre, con la que precisamente acudió a la fiesta del 25 cumpleaños de Tana en noviembre de 2025 a pesar de que han sido contadas las ocasiones en las que se han dejado ver juntos ante las cámaras. "Es muy buena, muy buena" confesaba entonces el peruano sobre la nieta de la duquesa de Alba, presumiendo de su maravillosa relación.

Una amistad que habría dado paso al amor en los últimos tiempos, y que habría pillado por sorpresa a la hasta ahora novia de Andrés, Marina. Según el periodista Javier de Hoyos, la hija de Fran Rivera y la estudiante mexicana compartían piso en Sevilla hasta la pasada Semana Santa cuando, consciente de que iban a salir imágenes, Cayetana habría llamado a su amiga para contarle su incipiente historia de amor con el torero (mientras que éste habría llamado a Manuel Vega por su parte).

Dolida y enfadada porque al parecer estaría en un 'impasse' con Roca Rey, la mexicana habría abandonado la vivienda, rompiendo fulminantemente su amistad con la sobrina de Cayetano Rivera y creando un ambiente tenso en el círculo de amigos que todos compartirían.