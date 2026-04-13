Reino Unido confirma "restricciones" a puertos iraníes en Ormuz

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado este lunes la aplicación de "restricciones" a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, después del bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras las conversaciones infructuosas en Pakistán para el cese de las hostilidades con Teherán.

Según señala UKMTO, ha sido informado de que a partir de las 16.00 horas de este lunes "se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos iraníes y a las zonas costeras, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Arábigo (Pérsico), el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz".

La oficina británica ha indicado que las medidas se aplican "sin distinción" a buques de cualquier bandera que operen con puertos iraníes, terminales petroleras o instalaciones costeras, por lo que abarcan la totalidad de la costa iraní, aunque apunta que se ofrezca información más detallada mediante los avisos a buques que navegan por la zona.

"No se ha informado de que el tránsito por el estrecho de Ormuz hacia o desde destinos no iraníes se vea impedido por estas medidas", ha indicado UKMTO que avisa no obstante de que estos navíos "pueden encontrar presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso".

Para los buques neutrales actualmente en puertos iraníes se les ha concedido un "período limitado de gracia" del que señala que se ofrecerán más información en notas a navegantes.

Respecto a los marineros en la zona, las autoridades británicas piden extremar las precauciones y consultar el aviso a navegantes para obtener detalles oficiales, "incluidos los límites geográficos, las condiciones de tránsito y los requisitos de inspección o autorización". Igualmente ha desvelado que trabaja en unas directrices adicionales para los marineros sobre cómo se aplicarán estas medidas de bloqueo en la práctica.

Sobre el resto de buques presentes en la región, UKMTO pide que mantengan un "alto nivel de conocimiento situacional" y actúen con la debida precaución en las comunicaciones por radio entre barcos.

Estados Unidos ha anunciado un bloqueo que se aplicará "imparcialmente" contra buques "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --en referencia al golfo Pérsico-- y del golfo de Omán".

Este paso llega después de fracasar las conversaciones en Islamabad, poco después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas, y tenían como objetivo un acuerdo final para el cese de la ofensiva lanzada por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.