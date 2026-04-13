Presidente libanés ve una solución "sostenible" pero pide a Israel concesiones mutuas

Beirut, 13 abr (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró este lunes que su país e Israel tienen la posibilidad de lograr una salida "sostenible" al conflicto, pero alertó de que ambos deberán hacer concesiones, a un día del inicio de conversaciones directas en Washington.

"Ahora existe la oportunidad de alcanzar una solución sostenible, que es lo que desea el Líbano, pero esta no puede ser unilateral. Israel debe responder a los llamamientos libaneses, árabes e internacionales para que cese sus ataques contra el Líbano e inicie negociaciones", dijo, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

En este contexto, durante un encuentro con el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, el jefe de Estado reiteró que Beirut espera para mañana la consecución de un cese de hostilidades que de pie al posterior inicio de negociaciones para adoptar medidas "concretas". EFE