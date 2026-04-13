Portugal felicita a Péter Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

Lisboa, 13 abr (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, así como el primer ministro, Luís Montenegro, felicitaron al líder opositor conservador Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría, "deseando" que esté comprometido con el proyecto europeo.

Por un lado, el jefe del Estado luso destacó anoche en una publicación en redes sociales que los altos niveles de participación en esos comicios son "una expresión clara del compromiso cívico y de la vitalidad democrática" húngara, en un momento "particularmente exigente" tanto para Europa como para el mundo.

"Felicito igualmente al vencedor del acto electoral, Peter Magyar, deseando que su mandato corresponda a un firme compromiso con los valores fundamentales que unen los pueblos europeos: el respeto por el proyecto europeo, la promoción de la paz y el respeto del derecho internacional", publicó.

Asimismo, manifestó su confianza en que el país "desempeñará un papel constructivo y responsable en el fortalecimiento de la cooperación europea, el apoyo al pueblo ucraniano y la promoción de la paz en Europa".

Por otro lado, el primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, también eligió las redes sociales para felicitar a Magyar y confiar en que esta nueva etapa "permita el trabajo colaborativo en apoyo del proyecto europeo y sus valores y principios fundamentales".

Esta victoria del partido Tisza, liderado por Magyar, desbanca al hasta ahora primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que llevaba 16 años en el poder. EFE