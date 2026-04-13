Piden un año y medio de cárcel para un acusado de casarse con una mujer a cambio de dinero para ofrecerle residencia

Fiscalía solicita un años y seis meses de cárcel para un hombre acusado de contraer matrimonio con una mujer en República Dominicana a cambio de dinero para ofrecerle permiso de residencia en España.

Tras la incomparecencia del acusado citado para este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, la magistrada ha fijado la fecha de celebración del juicio el próximo 5 de noviembre.

Según se recoge en el escrito fiscal, el 5 de septiembre de 2022, el inculpado presentó ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense una solicitud de residencia temporal por agrupación familiar para su cónyuge, con la que había contraído matrimonio en República Dominicana el 11 de marzo del año anterior "a cambio de una cantidad indeterminada de dinero" y "con el solo propósito de que obtuviese la autorización de residencia para permanecer en España".

Así las cosas, el procesado presentó el certificado de matrimonio, así como una declaración jurada por la que "declaró ante las Autoridades españolas que no residía con él en España ningún otro cónyuge o pareja", todo ello "a sabiendas de que el contenido de los documentos incorporados al expediente administrativo no se correspondía con la realidad".

Por ello, el Ministerio Fiscal le atribuye un delito de falsificación en documento público, en concurso medial con un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, pidiendo por el primero un año y medio de cárcel, así como el pago de una multa de nueve meses a razón de 6 euros diarios y el pago de una multa en la misma cantidad por el segundo delito.