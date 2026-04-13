Personal de cabina de Lufthansa convoca otra huelga tras causar cientos de cancelaciones

Berlín, 13 abr (EFE).- El sindicato UFO convocó este lunes otra huelga de trabajadores en Lufthansa CityLine, filial del Grupo Lufthansa, después de que el pasado viernes un paro causara cientos de cancelaciones, en una nueva movilización del personal de cabina que coincidirá con un acto de celebración de los cien años de la compañía alemana.

La huelga, que afectará a todos los vuelos de la filial Lufthansa CityLine con salida desde aeropuertos repartidos por toda la geografía germana, se prolongará dos días, entre el miércoles y el jueves, en dos nuevas jornadas de paro enmarcadas en el conflicto laboral que mantienen UFO y la dirección de la empresa.

Se verán afectados los vuelos que salgan de los aeropuertos de Fráncfort, Múnich, Hamburgo, Bremen, Stuttgart, Colonia, Düsseldorf, Berlín y Hannover.

UFO pide a la empresa, entre otras cosas, un "plan social" y mayor protección laboral, en un momento en que Grupo Lufthansa busca reducir tanto costes como el tamaño de Lufthansa CityLine.

La convocatoria del paro coincidirá con uno de los actos previstos para celebrar los cien años del nacimiento de Lufthansa, pues el miércoles está previsto que se celebre en un evento con presencia del canciller alemán, Friedrich Merz.

UFO ya causó la semana pasada cientos de cancelaciones de vuelos de Lufthansa y de Lufthansa CityLine, en otra movilización del personal de cabina, cuando muchos viajeros regresan de las vacaciones de Semana Santa.

Este lunes otra huelga convocada por el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit en la compañía aérea Grupo Lufthansa perturbó a los principales aeropuertos del país, que registraron retrasos y la cancelación de más de 700 vuelos.

Tanto el aeropuerto de Fráncfort, en el oeste germano y el más transitado del país, como el de Múnich, en el sur, y Berlín, en el este, informaron de "limitaciones", "retrasos" y "cancelaciones" debido al paro convocado y que afecta a las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine y Eurowings.

Vereinigung Cockpit realizó su convocatoria, que está previsto que dure 48 horas y que termine el martes a las 21.59 GMT, por un conflicto relacionado con las pensiones complementarias de jubilación de los empleados. EFE