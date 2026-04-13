Pekín realiza maniobras de vigilancia en el mar de China Meridional para "defender sus derechos"

Las autoridades chinas han informado este lunes de que la Armada ha puesto en marcha maniobras de patrullaje para vigilar zonas en disputa del mar de China Meridional y "defender así sus derechos e intereses" en la región, donde ambos países mantienen una serie de discrepancias en materia territorial.

El Mando del Teatro Sur de las Fuerzas Armadas de China ha indicado que estas acciones "responden a las patrullas conjuntas" puestas en marcha por Filipinas en "aguas extraterritoriales", y ha especificado que entre los días 9 y 12 de abril se han llevado a cabo "actividades de patrullaje" en la zona.

El portavoz del citado mando, el capitán Zhai Shichen, ha señalado en un comunicado que Manila está "presionando" a terceros países para realizar este tipo de maniobras, que "socavan la paz y la estabilidad regionales" y provocan el "caos" en el mar de China Meridional.

"Las fuerzas chinas van a defender de forma contundente la soberanía territorial de China y los derechos e intereses marítimos del país, además de la paz y la estabilidad en la región", ha manifestado Zhai, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

El mar de China Meridional, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.