Agencias

Paloma Valencia suma el apoyo del Partido de la U, que hizo parte de la bancada de Petro

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Bogotá, 13 abr (EFE).- El Partido de la U, que hizo parte de la bancada de Gobierno en Colombia, anunció este lunes su apoyo a Paloma Valencia, candidata presidencial del partido opositor de derecha Centro Democrático, para las elecciones del próximo 31 de mayo.

"Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la población", señaló la Dirección Colegiada del Partido de la U en un comunicado.

Según esa declaración, la bancada de congresistas del partido, tanto la actual como los elegidos el pasado 8 de marzo, decidió "acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro", encabezada por Paloma Valencia y su compañero de fórmula, el independiente Juan Daniel Oviedo.

La fórmula de Valencia y Oviedo se presenta como alternativa a las candidaturas del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Las encuestas de intención de voto, lideradas por Cepeda y con De la Espriella en segundo lugar, muestran que la opción de Valencia y Oviedo está en crecimiento y el 31 de mayo puede conseguir el paso a una eventual segunda vuelta electoral que, en caso de ser necesaria, se disputará el 21 de junio.

El Partido de la U fue fundado en 2005 e hizo parte de las coaliciones del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y de su sucesor, Juan Manuel Santos (2020-2018), pero estuvo fuera del Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y volvió con Gustavo Petro, a quien apoyó en sus comienzos, aunque en los últimos años se ha distanciado del mandatario en algunas votaciones en el legislativo. EFE

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