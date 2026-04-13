Pakistán y China hablan por primera vez tras las negociaciones entre Irán y EE.UU.

Islamabad, 13 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, discutieron este lunes sus puntos de vista sobre las recientes negociaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, después de ser ambos ministros los impulsores para que se iniciara este dialogo para restablecer la paz en Oriente Medio.

Dar y Wang "intercambiaron puntos de vista sobre las recientemente concluidas conversaciones de Islamabad y las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán", informó este lunes el Ministerio de Exteriores de Pakistán en su cuenta de X tras la conversación telefónica entre ambos ministros.

El Ministerio informó de que el ministro chino felicitó a su homólogo paquistaní por los esfuerzos de su país para promover la paz y la estabilidad en la región, y reafirmó "el continuo apoyo de la República Popular China a su papel diplomático constructivo".

Durante la llamada, los ministros dialogaron sobre la iniciativa de cinco puntos que ambos redactaron el pasado 31 de marzo para restablecer la estabilidad en el Golfo y en el conjunto de Oriente Medio.

Este plan contemplaba el inicio de negociaciones de paz lo antes posible, que se produjeron este fin de semana, y un alto el fuego inmediato, que también se logró y estará vigente hasta el 22 de abril.

Los otros puntos de esta iniciativa incluyen garantizar la seguridad de los objetivos no militares, la protección de las vías marítimas y el respeto a la primacía de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas paquistaníes, el Gobierno de Pakistán está buscando celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el estancamiento del diálogo en Islamabad, con el objetivo de asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.

Por su parte, el Gobierno paquistaní, encabezado por el primer ministro Shehbaz Sharif, aprobó hoy por unanimidad una resolución para celebrar el "papel central" del país en la mediación de estas conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo paquistaní señaló que este esfuerzo "logró reunir a ambas partes en conflicto y poner fin a un estancamiento diplomático de casi medio siglo", ya que Washington y Teherán no mantenían contactos directos desde la Revolución Islámica de 1979. EFE