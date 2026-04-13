Agencias

Pakistán intenta organizar nueva ronda de diálogo entre EEUU e Irán y extender tregua

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Islamabad, 13 abr (EFE).- El Gobierno de Pakistán está buscando celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras el estancamiento del diálogo en Islamabad y asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.

"Nuestro éxito se mediría ahora por lograr una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril. En consecuencia, una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría ocurrir, si las cosas continúan como hasta ahora", declaró a EFE una fuente diplomática. EFE

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