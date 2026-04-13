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Netanyahu nombra jefe del Mossad a su secretario militar, Roman Hofman

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha nombrado este domingo al general del Ejército Roman Hofman, quien actúa a día de hoy como secretario militar del mandatario, como próximo jefe del Mossad, servicio de Inteligencia israelí, por un período de cinco años.

"El comité asesor para nombramientos de alto nivel, presidido por el expresidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis, ha aprobado esta noche al mayor general Roman Gofman como director del Mossad", ha anunciado la oficina del primer ministro en un comunicado.

Gofman relevará así a David Barnea al frente de la Inteligencia israelí "a partir del 2 de junio de 2026 y por un período de cinco años", según reza el referido comunicado.

Nacido en Bielorrusia, Gofman llegó a Israel junto con su familia en 1990, cuando tenía 14 años. Durante su carrera militar, ascendió en el Cuerpo de Blindados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hasta llegar a comandante de división, antes de dejar los puestos de combate.

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