Mueren tres palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Al menos tres palestinos han muerto este lunes en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque, que ha dejado varios heridos, ha sido perpetrado por un dron cerca de la escuela Al Mazraa, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre el ataque.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), detallan en su último balance que desde el alto el fuego se han registrado 750 muertos y 2.090 heridos, antes de agregar que además se han recuperado 759 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo, presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, apuntan que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.329 "mártires" y 172.192 heridos, si bien recalca que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.