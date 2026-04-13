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Meta trabaja en un avatar de IA de Mark Zuckerberg para que los empleados interaccionen con él en tiempo real

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Meta trabaja en el desarrollo de un avatar tridimensional de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, con el que podrán interactuar los empleados de la empresa como si se tratara de él.

La compañía tecnológica está utilizando recursos de las últimas declaraciones públicas que ha hecho Zuckerberg para entrenar el avatar no solo con su apariencia, sino también con su voz, su tono y sus gestos.

Esta representación digital hiperrealista estará impulsada por inteligencia artificial e interaccionará en tiempo real con los empleados de Meta, en lugar de hacerlo con el propio Zuckerberg, según han adelantado en Financial Times a partir de la declaraciones fuentes conocedoras de este asunto.

Esta, sin embargo, no es su finalidad, ya que si el avatar funciona, la compañía pretende extenderlo a los creadores de contenido para que lo usen en las interacciones con sus seguidores.

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