Magyar: Limitar la jefatura de Gobierno a dos mandatos excluirá a Orbán para el futuro

Budapest, 13 abr (EFE).- El futuro primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, anunció este lunes que la nueva Constitución que propondrá su Ejecutivo limitará la jefatura de Gobierno a dos mandatos, lo que excluirá un retorno al poder del ultranacionalista Viktor Orbán, quien gobernó durante cinco mandatos desde 1990.

"Orbán ya fue primer ministro durante 20 años, y la Constitución también será válida en su caso, por lo que no podrá ser (otra vez) primer ministro", manifestó Magyar en una rueda de prensa internacional en Budapest.

El todavía primer ministro, considerado un referente del populismo ultranacionalista internacional, fue jefe de Gobierno de Hungría entre 1998 y 2002 antes de gobernar durante cuatro mandatos consecutivos desde 2010, hasta perder las elecciones ayer.

"Hemos recibido ahora un mandato para un ciclo. Yo también podré ser jefe de Gobierno durante sólo dos ciclos", manifestó el líder del partido conservador Tisza, que ganó las elecciones del domingo con una mayoría de dos tercios en el futuro Parlamento de Hungría. EFE

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