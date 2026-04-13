Macron asegura que la UA es un "interlocutor esencial" para la UE en un mundo "convulso"

París, 13 abr (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó este lunes que la Unión Africana (UA) constituye un "interlocutor esencial" para la Unión Europea (UE), en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones.

"En un mundo cada vez más convulso, la Unión Africana es un interlocutor esencial de Francia, de la Unión Europea y de la comunidad internacional para promover el desarrollo, la paz y la seguridad, así como para proteger los bienes públicos mundiales en el continente", señaló Macron tras recibir al presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, en el Palacio del Elíseo.

El presidente galo afirmó además que Francia aspira a consolidarse como un "socio fiable y sólido" de la UA en estos ámbitos, reforzando la cooperación bilateral y multilateral.

La cumbre África Forward, que se celebrará en Nairobi, los 11 y 12 de mayo, "debe permitirnos dar un nuevo paso en beneficio de nuestros dos continentes", declaró Macron.

Posteriormente, Youssouf mantuvo un encuentro con el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en el marco de la tercera sesión del diálogo estratégico entre Francia y la organización panafricana.

Durante la reunión, ambas partes subrayaron la necesidad de reforzar la gobernanza mundial basada en el respeto del derecho internacional y reiteraron su compromiso con una reforma ambiciosa del sistema multilateral para hacerlo más representativo e inclusivo, informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores francés.

En particular, coincidieron en la urgencia de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y consideraron que la próxima presentación de un modelo de reforma africano en Nueva York puede generar un impulso diplomático decisivo.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el papel de África en foros globales como el G20 y el G7, así como de reformar la arquitectura financiera internacional para mejorar el acceso a financiación, abordar la deuda y apoyar la industrialización, la transformación económica y la transición ecológica del continente.

Youssouf y Barrot también abordaron prioridades comunes en desarrollo, clima y salud, así como el tema anual de la UA para 2026 centrado en el agua y el saneamiento.

En materia de seguridad, expresaron su preocupación por las crisis regionales, especialmente en Sudán y en la región de los Grandes Lagos, donde defendieron soluciones políticas y el respeto a la integridad territorial, así como la necesidad de facilitar el acceso humanitario.

También insistieron en el apoyo a la estabilización de Somalia y en una respuesta integral frente al terrorismo y el extremismo violento, con especial atención a la situación en el Sahel. EFE