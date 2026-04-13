Los Celtics se medirán en los 'playoffs' de la NBA contra el ganador del Sixers-Magic

La Fase Regular de la NBA 2025-2026 llegó este domingo a su final y dibujó el cuadro definitivo de los 'playoffs' por el anillo de campeón, que arrancarán el próximo 18 de abril y con los Boston Celtics, equipo donde juega el español Hugo González, esperando todavía a conocer su rival que saldrá del 'Play-in' que arranca este martes.

El conjunto que entrena Joe Mazzulla finalizó segundo en la Conferencia Este y se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre los Philadelphia 76ers, séptimos, y los Orlando Magic, octavos, con los primeros ejerciendo de locales.

Precisamente, los Celtics, sin el concurso del alero madrileño por problemas físicos, ganaron este domingo su último partido de la Fase Regular a los Magic en el TD Garden por 113-108 y provocaron que perdiese el 'factor cancha' ante los Sixers.

El perdedor de este cruce se enfrentará al ganador del otro del 'Play-in' en el Este, el que medirá a los Charlotte Hornets y los Miami Heat, y el que vencedor final será el primer rival del mejor equipo en el Este, los Detroit Pistons. Por otro lado, el resto de eliminatorias ya conocidas en esta conferencia son las que cruzarán a los Cleveland Cavaliers (4º) y los Toronto Raptors (5º), y a los New York Knicks (3º) y los Atlanta Hawks (6º).

Por otro lado, en la Conferencia Oeste, el 'Play-in' estará compuesto por los encuentros entre los Phoenix Suns y los Portland Trail Blazers, donde el ganador se citará con los San Antonio Spurs y donde el perdedor se enfrentará al vencedor del duelo entre Los Angeles Clippers y los Golden State Warriors por ser el primer rival de los actuales campeones y mejor equipo de la Fase Regular, los Oklahoma City Thunder.

Además, Los Angeles Lakers de LeBron James, cuartos y pendientes de si podrán contar con el base esloveno Luka Doncic, se cruzarán con los Houston Rockets, quintos, y los Denver Nuggets, terceros, lo harán contra los Minnesota Timberwolves, sextos.