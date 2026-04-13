Las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas tras fracasar las negociaciones entre EEUU e Irán

Las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas este lunes tras fracasar las negociaciones de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán y anunciar el presidente estadounidense, Donald Trump, que su Ejército bloqueará el estratégico paso del estrecho de Ormuz y todos los puertos iraníes, lo que ha llevado al precio del petróleo Brent a subir más de un 7% y rebasar de nuevo la barrera de los 100 dólares por barril.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas registraban pérdidas antes de la apertura de los mercados en Europa.

En concreto, el Kospi surcoreano se dejaba casi un 1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cedía cerca de un 1,1% y en Japón, el Nikkei perdía un 0,85%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai caía un 0,1%, en tanto que el índice Shenzhen sí cotizaba en positivo, con un avance del 0,2%.

En Europa, se esperan descensos en la apertura de este lunes superiores al medio punto, mientras que en Estados Unidos, los futuros apuntan por el momento a caídas cercanas al 0,6%. Sus principales índices, el Dow Jones y el Nasdaq, cerraron el viernes con signo mixto: el primero bajó un 0,5% mientras que el segundo avanzó un 0,3%.

En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.204 puntos tras cerrar el viernes con un ascenso del 0,55%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

El presidente estadounidense ha criticado por enésima vez la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y la colocación de minas: "Estados Unidos jamás será extorsionado. (Irán) Quieren dinero y, lo más importante, quieren lo nuclear", ha aducido.

BLOQUEO DE TODOS LOS PUERTOS IRANÍES

Tras estas declaraciones de Trump, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y a las 17.30 horas en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado.

El contingente estadounidense dará más información a los mandos de los buques comerciales afectados "antes de que comience el bloqueo" y los insta a comunicarse por el canal 16 "de puente a puente" cuando naveguen por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

En la primera reacción al anuncio, el jefe del Estado Mayor de la Armada iraní, Shahram Iran, ha calificado de "ridículas" las "amenazas" estadounidenses. "Los valientes hombres de la Armada de la República Islámica de Irán están monitorizando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la zona", ha asegurado.

"Las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre bloquear Irán tras su humillante derrota militar en la Tercerra Guerra Impuesta son muy ridícula y divertidas", ha añadido.

FRACASO EN LAS CONVERSACIONES

En cuanto a las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países el sábado en Islamabad, Trump ha indicado este domingo que "la reunión fue bien" y que se habían acordado "la mayoría de los puntos" tras más de 20 horas de diálogo, pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no".

Además, reprocha a Teherán que se había comprometido a reabrir Ormuz, pero "no lo hicieron a sabiendas". "Esto ha causado ansiedad, desorientación y dolor a muchas personas y países de todo el mundo", se ha lamentado.

Junto a sus amenazas, Trump ha mostrado a Teherán el camino para evitar la escalada: "Irán sabe mejor que nadie cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país". "Lo mejor es que comiencen el proceso de abrir este paso marítimo internacional rápidamente, como prometieron", ha añadido.