La oposición venezolana insiste en la liberación de presos políticos en su hoja de ruta para la transición

La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela ha presentado este domingo las ocho claves de su hoja de ruta para una transición en Venezuela, en la que destacan la liberación de todos los presos políticos, condiciones electorales específicas y el retorno seguro de los exiliados, entre otras medidas.

"Liberación de todos los presos políticos: Es una condición moral y política esencial para cualquier proceso creíble", reza el comunicado en su primer punto, enmarcado en un proceso de progresivas excarcelaciones pese a las que, sin embargo y según la organización Foro Penal, restan 485 en total.

Asimismo, la plataforma reclama el "cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo". "No basta con liberar si se mantiene intacto el sistema que persigue, intimida y castiga la disidencia", ha manifestado.

Por otra parte, la PUD ha pedido en este documento el "cese del uso del sistema judicial y administrativo como mecanismo de persecución política", en el marco de lo que describe como una "reinstitucionalización integral" que persigue el "restablecimiento de las garantías constitucionales y del debido proceso", con el funcionamiento independiente de los poderes públicos y "la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las autoridades correspondientes que lleven a una elección verdaderamente libre".

La formación opositora ha presentado también entre sus pautas para la transición el establecimiento de "garantías reales para la libertad de expresión, asociación, manifestación, organización política, prensa y funcionamiento independiente de la sociedad civil", así como la restitución de los derechos políticos de la ciudadanía, destacadamente el "levantamiento de las inhabilitaciones políticas impuestas sin debido proceso y garantía efectiva del derecho a elegir y ser elegido".

En este sentido, han reivindicado la "normalización del sistema de partidos", con la devolución de credenciales y símbolos a los grupos políticos y el "cese de las intervenciones judiciales y garantías para la libre organización, movilización y participación política".

Al hilo, la PUD ha subrayado la necesidad de establecer "condiciones electorales específicas" adicionales al nuevo CNE que reclama, así como el "retorno seguro de los exiliados" con "garantías plenas" para su regreso "sin riesgo de represalias, y con reconocimiento efectivo de sus derechos civiles y políticos".