La FADSP reclama un "compromiso político urgente" para salvar la Atención Primaria

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) reclama un "compromiso político urgente" para salvar la Atención Primaria, ya que "ha demostrado que contribuye a una mayor esperanza de vida y menores tasas de mortalidad, mejora el control de las enfermedades crónicas, reduce los costes globales del sistema y evita hospitalizaciones innecesarias".

Con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria, que se ha celebrado este domingo 12 de abril, advierte de que "muchos centros de salud están saturados y carecen del personal suficiente. Otros han cerrado, especialmente en el medio rural, o funcionan a medio gas".

Ante esta situación, lamenta que, "en algunas comunidades autónomas, se está recurriendo incluso a la contratación de profesionales sin formación especializada en Atención Primaria, poniendo en riesgo el modelo y deteriorando la calidad asistencial".

"La Atención Primaria sufre una crisis estructural provocada por la creciente presión asistencial, la falta crónica de personal, la precariedad laboral y las desigualdades territoriales. Todo ello conduce al deterioro progresivo de los servicios y al agotamiento profesional. La causa de fondo es conocida: recortes, desinversión, ausencia de políticas decididas y mala planificación", continúa.

Por eso, pide incrementar los recursos de Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario; garantizar la accesibilidad, la longitudinalidad y la continuidad asistencial; garantizar la equidad mediante una asignación de recursos según necesidades, así como la universalidad efectiva; adecuar la política de recursos humanos, incrementando plantillas y adaptándolas a las necesidades actuales, y combatir la medicalización y la iatrogenia, generalizando estrategias desmedicalizadoras en el uso de fármacos y pruebas diagnósticas.

Además, pide desarrollar un modelo integrado de atención a las personas, impulsando procesos colaborativos que aseguren la atención integral y la comunicación eficiente entre niveles asistenciales; reorientar la Atención Primaria hacia la salud y no solo hacia la enfermedad, desarrollando estrategias de salud comunitaria; profesionalizar, cualificar e integrar al personal administrativo sanitario dentro de los equipos de Atención Primaria como un perfil imprescindible; impulsar una política de personal incentivadora para todos los trabajadores de Atención Primaria, y asegurar una formación de calidad, garantizando la formación continuada a todos los equipos.

Finalmente, solicita evaluar las innovaciones implantadas en los centros de salud en los últimos años, especialmente los sistemas de citación previa y cribado de la demanda; y prestar una atención especial a los problemas de salud mental y a la atención a las personas mayores, desde modelos transversales, multidisciplinares y orientados a la prevención y la promoción de estilos de vida saludables.