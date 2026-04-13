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La FADSP reclama un "compromiso político urgente" para salvar la Atención Primaria

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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) reclama un "compromiso político urgente" para salvar la Atención Primaria, ya que "ha demostrado que contribuye a una mayor esperanza de vida y menores tasas de mortalidad, mejora el control de las enfermedades crónicas, reduce los costes globales del sistema y evita hospitalizaciones innecesarias".

Con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria, que se ha celebrado este domingo 12 de abril, advierte de que "muchos centros de salud están saturados y carecen del personal suficiente. Otros han cerrado, especialmente en el medio rural, o funcionan a medio gas".

Ante esta situación, lamenta que, "en algunas comunidades autónomas, se está recurriendo incluso a la contratación de profesionales sin formación especializada en Atención Primaria, poniendo en riesgo el modelo y deteriorando la calidad asistencial".

"La Atención Primaria sufre una crisis estructural provocada por la creciente presión asistencial, la falta crónica de personal, la precariedad laboral y las desigualdades territoriales. Todo ello conduce al deterioro progresivo de los servicios y al agotamiento profesional. La causa de fondo es conocida: recortes, desinversión, ausencia de políticas decididas y mala planificación", continúa.

Por eso, pide incrementar los recursos de Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario; garantizar la accesibilidad, la longitudinalidad y la continuidad asistencial; garantizar la equidad mediante una asignación de recursos según necesidades, así como la universalidad efectiva; adecuar la política de recursos humanos, incrementando plantillas y adaptándolas a las necesidades actuales, y combatir la medicalización y la iatrogenia, generalizando estrategias desmedicalizadoras en el uso de fármacos y pruebas diagnósticas.

Además, pide desarrollar un modelo integrado de atención a las personas, impulsando procesos colaborativos que aseguren la atención integral y la comunicación eficiente entre niveles asistenciales; reorientar la Atención Primaria hacia la salud y no solo hacia la enfermedad, desarrollando estrategias de salud comunitaria; profesionalizar, cualificar e integrar al personal administrativo sanitario dentro de los equipos de Atención Primaria como un perfil imprescindible; impulsar una política de personal incentivadora para todos los trabajadores de Atención Primaria, y asegurar una formación de calidad, garantizando la formación continuada a todos los equipos.

Finalmente, solicita evaluar las innovaciones implantadas en los centros de salud en los últimos años, especialmente los sistemas de citación previa y cribado de la demanda; y prestar una atención especial a los problemas de salud mental y a la atención a las personas mayores, desde modelos transversales, multidisciplinares y orientados a la prevención y la promoción de estilos de vida saludables.

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