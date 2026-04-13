Agencias

La Bolsa de París baja un 0,29 % tras la decisión de Trump de bloquear Ormuz

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París, 13 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 0, cerró este lunes con una caída del 0,29 %, en un ambiente de prudencia inversora tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el estrecho de Ormuz y después de que las negociaciones de paz con Irán concluyeran sin acuerdo.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno negativo aunque con una mejora en las últimas horas de la sesión que no fue suficiente para llegar al verde, el selectivo parisino se ubicó en los 8.235,98 puntos.

El volumen de intercambios fue moderado, con operaciones valoradas en 3.781 millones de euros.

De la cuarentena de valores que integran el índice, 27cerraron a la baja y 13 lo hicieron al alza.

Las caídas más notables se las anotaron el consorcio automovilístico Stellantis (-2,77 %), la multinacional de alimentación Danone (-2,69 %) y el grupo de servicios medioambientales Veolia (-1,60 %).

Por el contrario, los avances más significativos fueron para la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (4,31 %), la empresa aeroespacial y de defensa Thales (2,47 %) y la consultora Capgemini (2,14 %). EFE

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