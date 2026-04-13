Koke: “Lo afrontamos como una final; ir a por el partido a ganarlo"

Madrid, 13 abr (EFE).- Jorge 'Koke' Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que su equipo encara el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona como "una final" y con el objetivo "de ir a por el partido y ganarlo", aunque el conjunto rojiblanco tiene una ventaja de dos goles de la ida.

“Es un partido que puede entrar para la historia. Jugar unos cuartos de final de la 'Champions' e intentar poder pasar a semifinales es algo increíble e histórico también para el club. Nos focalizamos en este partido, no pensamos en la final de la Copa ni en lo que puede venir. Lo afrontamos como una final e ir a por el partido para ganarlo", explicó.

"Mis compañeros están motivadísimos. Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de querer remontar. Mis compañeros están motivados, con ganas, con respeto al rival que nos enfrentamos y con muchas ganas de hacer un partido aquí en nuestro estadio", expresó.

Koke ya ha jugado tres semifinales de la Liga de Campeones con el Atlético, en 2013-2014, 2015-2016 y 2016-2017. "Tengo las mismas ganas y la misma ambición de querer ganar todos los partidos", recalcó.

En 2014, cuando el Atlético eliminó en cuartos de final de la Liga de Campeones al Barcelona en la vuelta por 1-0, el gol fue suyo. "Lo he visto unas cuantas veces. Es cierto que cuando vienen este tipo de partidos uno se intenta motivar y visualizar muchas cosas positivas que pasaron en 2014, 2016 y en el partido de hace una semana (el triunfo por 0-2 de la ida en el Camp Nou)", afirmó.

"Recuerdo ese gol y a toda la gente, cómo estaba el (estadio Vicente) Calderón. Necesitamos que toda nuestra gente esté como esa época, como viene haciendo siempre, como en el partido de la Copa del Rey y ojalá sea una noche bonita para todos", añadió.

Koke considera esencial la salida de balón este martes. "Es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Son un equipo que presiona muy alto, tira la línea hasta el centro del campo, te presionan, te ahogan y ahí está la personalidad nuestra a la hora de ofrecernos y hacer movimientos de ruptura. Nos conocemos perfectamente. Quitarles el balón, atacar bien los espacios y tener la personalidad de jugar el balón y no perderlo", apuntó.

Y elogió a Diego Simeone: "Gracias a él, ha tenido el crecimiento tan enorme que ha tenido este club. Los jugadores hemos seguido a muerte una idea increíble, hemos confiado y seguimos haciéndolo. Él ha apostado por mí desde que llegó, nunca hemos pasado la línea de jugador-entrenador, que es importantísimo, y todos saben lo que le quiero como persona y como entrenador".

Koke renueva año a año con el Atlético. "Tengo decidido lo que voy a hacer este martes, que es dar todo lo que tengo para poder pasar la eliminatoria. Ya habrá tiempo para poder hablar de mi futuro. Todo el mundo sabe lo que siento, pero no es el momento de hablar de eso. Estoy focalizado en lo que hay que hacer este martes para ayudar al equipo a llegar a las semifinales", contestó cuando fue preguntado por su futuro. EFE