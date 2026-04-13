Junko, arropada por el presunto hijo de Bernardo Pantoja, 'Pinocho' en su juicio por desahucio contra Isabel Pantoja

Tres años después del fallecimiento de Bernardo Pantoja en noviembre de 2022, y ante la negativa de su viuda Junko de abandonar la vivienda en la que residía en el sevillano barrio de Triana, propiedad de Isabel Pantoja y en la que en un principio aceptó que se quedase temporalmente su cuñada hasta encontrar otro lugar en el que comenzar una nueva vida, la tonadillera iniciaba a principios de 2026 un proceso judicial de desahucio contra la japonesa, reclamando no solo su desalojo sino también 45.000 euros por el tiempo que ha vivido allí sin pagar ningún alquiler a pesar de la negativa de la viuda del padre de Anabel Pantoja a abandonar el lugar argumentando su situación de vulnerabilidad.

Ha sido este lunes 13 de abril cuando se ha celebrado el juicio en Sevilla, aunque tal y como avanzó Kike Calleja en 'Fiesta' la madre de Kiko Rivera no se ha presentado puesto que se encuentra inmersa en los preparativos de su gira por América que arrancará dentro de 15 días, dejando el trámite en manos de sus abogados.

Sí lo ha hecho Junko, arropada por Luis Vicente Rico 'Pinocho', presunto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja y que, al margen del complicado momento que atraviesa la japonesa que está a punto de ser desahuciada de la que ha sido su casa en los últimos años, continúa su lucha judicial contra Anabel para ser reconocido legalmente como su hermano.

Visiblemente nerviosa y agarrada del brazo de 'Pinocho', que está siendo su único apoyo y en cuyo piso se habría instalado a la espera de ver que decide la Justicia sobre su derecho a continuar en la vivienda propiedad de Isabel Pantoja, la japonesa ha llegado a los juzgados sin hacer declaraciones a la prensa sobre cómo se encuentra y si es cierto que no piensa irse de la casa sin luchar porque está en su derecho.

Minutos después, tras comparecer ante el juez y comprobar que la cantante de 'Marinero de luces' no se ha presentado al juicio, Junko abandonaba la Ciudad de la Justicia de Sevilla con actitud más tranquila y una sonrisa, confesando con una mirada al cielo emocionada que confía en que todo salga bien, y que está convencida de que Bernardo la ha ayudado para no perder el que ha sido su hogar desde que le conoció.

Y mientras su abogada no ha querido hacer declaraciones sobre el proceso porque aunque esperanzados todavía no saben nada, 'Pinocho' sí ha dejado claro que en el caso de que la japonesa sea desahuciada de la casa de Isabel Pantoja se quedará con él, ya que "no se va a quedar en la calle".

Además, ha dado la última hora sobre su juicio contra Anabel para demostrar que es hijo biológico de Bernardo, revelando que se celebrará "supuestamente antes del verano, tiene que estar al caer". "Estoy deseando, hombre claro" ha reconocido.