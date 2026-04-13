Israel entregará la Medalla de Honor a Javier Milei

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado este lunes que entregará la "Medalla de Honor Presidencial" al presidente de Argentina, Javier Milei, cuando este visite el país la próxima semana.

Herzog ha destacado que esta medalla a Milei reconoce su "incansable apoyo internacional a la nación de Israel" y su compromiso personal con "los familiares de las víctimas" desde los ataques del Movimiento de Resistencia Palestina (Hamás) del 7 de octubre de 2023.

"En un momento en el que cada campaña es diferente y dar la espalda a Israel es cada vez más común, el presidente Milei demuestra liderazgo y prosigue una política con sentido apoyando a la nación israelí, como buen sionista, contra viento y marea. Siempre guarda un hueco en su corazón para nuestra gente, y por ello le veo más que capacitado para la obtención de este honor", ha señalado el presidente israelí en un comunicado.

La llegada del mandatario argentino coincide con la celebración de los 78 años de independencia de la nación, y, así, está programado que Milei encienda la antorcha para inaugurar la festividad en la Casa Presidencial Beit HaNassi y también la nueva embajada de Argentina en Jerusalén.

"Gracias a su políticas, Milei ha posicionado a Argentina como un aliado clave para Israel, incluyendo la decisión de mover la Embajada de Argentina en el territorio a la ciudad de Jerusalén. Esto refleja su gran compromiso con la seguridad de Israel", ha asegurado el mandatario en un comunicado oficial.

La Medalla de Honor del Presidente es ofrecida a las personalidades que hayan contribuido de manera extraordinaria al estado de Israel o a la humanidad debido a su talento, servicio u otros aspectos, según la Oficina del Presidente.