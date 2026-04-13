Irán anuncia que construirá una escuela por cada una de las alumnas muertas en el ataque a un colegio en Minab

Las autoridades de Irán han anunciado este lunes que construirán una escuela por cada una de las alumnas muertas en un bombardeo perpetrado contra un colegio en Minab en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La Organización de Renovación de Escuelas ha indicado durante la jornada que "se construirán en el país 168 escuelas en memoria a cada una de las estudiantes martirizadas", antes de apuntar que habrá además dos escuelas "nombradas en honor a las mártires de Minab".

Durante la jornada, el Ministerio de Educación de Irán ha denunciado que 278 estudiantes y 67 "figuras culturales" han muerto a causa de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que deja además daños en más de 930 escuelas, 17 centros culturales y 36 centros deportivos, según la cadena de televisión pública iraní IRIB.

El gobernador de la provincia iraní de Hormozgán, Mohamad Ashuri Taziani, ya anunció el 16 de marzo planes para convertir en un museo la escuela de la ciudad de Minab bombardeada durante la ofensiva, un ataque achacado a Estados Unidos y que dejó cerca de 180 muertos, entre ellos más de 160 alumnas.

Estados Unidos ha dicho en varias ocasiones que está investigando el bombardeo, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a afirmar sin pruebas que podría haber sido ejecutado por Irán, a pesar del uso de misiles 'Tomahawk' en el ataque, con los que Teherán no cuenta.