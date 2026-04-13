Agencias

Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie

Guardar

Teherán, 13 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

"Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales. EFE

Últimas Noticias

Super Mario se mantiene líder de taquilla y alcanza los 628 millones de recaudación

Infobae

Portugal felicita a Péter Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

Infobae

To Lam visita China en su primer viaje como jefe de Estado para reunirse con Xi Jinping

Infobae

Sánchez se reúne en Pekín con el CEO de Xiaomi para atraer nuevas inversiones a España

Sánchez se reúne en Pekín con el CEO de Xiaomi para atraer nuevas inversiones a España

El Ibex 35 cae un 1,1% en la apertura y se queda al borde de los 18.000 puntos, con el Brent disparado

El Ibex 35 cae un 1,1% en la apertura y se queda al borde de los 18.000 puntos, con el Brent disparado