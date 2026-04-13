Indonesia estudia dar acceso a aviones militares de EEUU a su espacio aéreo

Las autoridades de Indonesia han indicado este lunes que están sopesando la posibilidad de dar acceso a aeronaves militares estadounidenses a su espacio aéreo a medida que avanza la crisis en Oriente Próximo, una cuestión que el Gobierno indonesio ya habría puesto sobre la mesa con las autoridades del país norteamericano.

El Ministerio de Defensa del país asiático ha indicado, no obstante, que de momento las partes no han llegado a un acuerdo y ha confirmado que Washington está buscando "vía libre para tener acceso durante la noche" a través del espacio aéreo de Indonesia. Así, el propio Gobierno estadounidense ha indicado que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, ya habría aprobado la medida.

La propuesta permitiría a estas aeronaves estadounidenses sobrevolar el territorio de Indonesia para la realización de "operaciones de emergencia", además de "misiones de respuesta frente a crisis y maniobras militares conjuntas", según informaciones recogidas por el diario 'Jakarta Globe'.

Este posible acuerdo llega después de que Prabowo se reuniera en febrero con el presidente estadounidense, Donald Trump, para tratar precisamente este asunto. Sin embargo, el Ministerio de Defensa indonesio ha matizado que los dos países siguen debatiendo el texto a introducir en el seno del pacto y hablan de un borrador, que de momento no es vinculante.

Las autoridades el país han recalcado que el espacio aéreo "pertenece a Indonesia" y que cualquier acuerdo al respecto con otros países debe "mantener y proteger la soberanía del país y adherirse a sus leyes".