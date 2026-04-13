Illa defiende al Papa frente a Trump: "Ahora más que nunca será un honor" recibirlo en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido al Papa León XIV frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha asegurado que "ahora más que nunca será un honor" recibirlo en Cataluña, cuando está fijada su visita el 10 de junio en Barcelona.

"Nosotros siempre estaremos al lado de la paz y de los valores humanos universales", ha expresado Illa en un comunicado a través de 'X' recogido por Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que este domingo Trump acusara al Papa León XIV de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", a través de su perfil de 'Truth Social'.