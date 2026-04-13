Hexagon compra Waygate Technologies a Baker Hughes por 1.240 millones

El grupo sueco Hexagon ha anunciado un acuerdo definitivo con Baker Hughes para adquirir Waygate Technologies, proveedor líder de soluciones de ensayos no destructivos, por un total de 1.450 millones de dólares (1.240 millones de euros), que se pagarán en efectivo y sin deuda.

Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y a las condiciones de cierre. Hexagon tiene previsto financiar esta adquisición con efectivo y utilizando su capacidad de endeudamiento actual.

Waygate Technologies, que presta servicios a clientes de los sectores aeroespacial, automotriz, energético y de fabricación industrial, generó en 2025 una cifra de negocios de alrededor de 630 millones de dólares (537 millones de euros), con un margen de Ebit del 10,2%.

"Waygate Technologies aporta tecnología de inspección de primer nivel y sólidas relaciones con clientes en mercados altamente complementarios al nuestro", ha comentado Anders Svensson, presidente y consejero delegado de Hexagon.

"Esta transacción marca otro hito importante y refuerza nuestro compromiso constante con la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas", declaró Lorenzo Simonelli, presidente y CEO de Baker Hughes.