Hansi Flick: "Tenemos que ser valientes y aprovechar cada oportunidad"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, dejó claro que este martes deben "ser valientes en ataque", "aprovechar cada oportunidad" y tener "una defensa muy sólida" si quieren remontar en el Riyadh Air Metropolitano el 0-2 al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, algo que no duda que pueden lograr y para lo que necesitarán "jugar como un equipo" y tener la correcta "mentalidad y actitud".

"Sé que jugamos contra un Atlético fuerte, con jugadores fantásticos también en ataque, así que necesitamos una defensa muy sólida y estable, pero también tenemos que ser valientes en ataque. Tenemos que atacar, presionar y aprovechar cada oportunidad. Creo que ahí radicó la diferencia entre ellos y nosotros si vemos el último partido, pero quizás mañana sea totalmente diferente", apuntó Flick este lunes en rueda de prensa.

El alemán insistió en que el conjunto colchonero "es un buen equipo". "Si no tienen presión, pueden salir jugando y entonces es difícil defender. Necesitamos que haya buena conexión entre los jugadores, pero a veces los partidos se deciden por el momento", advirtió.

El entrenador blaugrana tiene "la sensación" de que este partido de vuelta a va a ser "totalmente diferente", con una "increíble atmósfera en el estadio". "Es difícil para nosotros, pero por supuesto también creo en mi equipo y creo que podemos hacer que suceda, ¿por qué no?", remarcó.

Flick fue preguntado por la importancia de Lamine Yamal para este encuentro y recordó que el extremo "ha jugado muy bien en los últimos partidos" y que está "muy contento" con él. "Tiene que hacer las cosas donde es el mejor en el mundo, en situaciones de uno contra uno, y tenemos que ayudarle y darle la opción que puede pasar", subrayó.

"Pero tenemos que jugar como un equipo, como una sola unidad, y esto es importante. No me preocupo por los jugadores individualmente, sabemos que tenemos muchos jugadores de gran calidad, pero lo mismo ocurre con el Atlético", añadió al respecto.

De cara al partido, no duda de que "la mentalidad y la actitud son importantes". "Tras la victoria ante el Espanyol, la conexión entre el equipo y la afición fue increíble y creo que esto también demuestra a los jugadores el respeto que nos tienen por el rendimiento que hemos mostrado en el último año y medio. Esta temporada también tiene un efecto positivo para el equipo y cada persona es importante para mañana por lo que tenemos que creer que podemos lograrlo", puntualizó.

"Tengo la sensación de que el equipo va por buen camino y, por supuesto, todo se reduce a jugar al fútbol, pero también hay que ser valientes en ataque. Tenemos la calidad y en los partidos contra el Atlético fuimos a menudo el mejor equipo", resaltó el técnico germano, que no olvida que lo emocional "es algo que se prepara". "Depende de la táctica, pero también, por supuesto, de las emociones", agregó.

Este, pese a la importancia del choque, no lo ve a la altura de "una final" y únicamente pide "estar al cien por cien concentrados en este partido", mientras que confesó que ya está "tranquilo" tras la polémica con el arbitraje en la ida y que el francés Clement Turpin "es un árbitro experimentado".

Tampoco está realmente preocupado por la cantidad de goles que han encajado en la Champions en las dos últimas temporadas y que les obliga a marcar mucho. "Tenemos que estar muy unidos y sin el balón es importante reducir mucho el espacio y ser compactos. Esta es nuestra forma de jugar al fútbol y tenemos muchas situaciones en las que lo estamos haciendo muy bien y esto también se refleja en el resultado y podemos marcar goles", opinó.

Sobre su equipo, ve "mucho mejor" las opciones de que pueda contar con Frenkie de Jong que con Marc Bernal, y elogió a Gavi por ser "un jugador que lo da todo por este equipo y por este club". "En el campo no le teme nada. Ya veremos cómo empezamos nosotros, tenemos tiempo y decidiremos después del entrenamiento", zanjó.