Habitantes de San Petersburgo se quejan del bloqueo de internet móvil

Moscú, 13 abr (EFE).- Habitantes de San Petersburgo se quejaron este lunes en masa del bloqueo de internet móvil en la ciudad, informó el medio local Fontanka.

A las 15.30 hora local, el medio de monitoreo Downdetector había contabilizado más de 7.000 quejas.

Según Fontanka, por la mañana en la región de Leningrado levantaron la amenaza de ataques aéreos, pero la conexión a internet móvil no se restableció después del respectivo aviso.

Las autoridades han prohibido en el último mes protestas en más de una treintena de ciudades contra las restricciones de internet y populares redes sociales.

Actualmente, en Rusia no funcionan los servicios de mensajería WhatsApp y Telegram, que hasta hace poco eran usados por más de 100 millones de personas.

Según el dueño de Telegram, Pável Dúrov, decenas de millones de usuarios rusos se ven obligados a usar medios para eludir la censura, como los VPN, para seguir teniendo acceso a Telegram a diario.

Durante los bloqueos, sí se mantiene el acceso a una lista de páginas web autorizadas por el Gobierno.EFE