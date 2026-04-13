Guindos asegura que una subida de los tipos del BCE dependerá de los efectos de segunda ronda

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este lunes que cualquier posible respuesta de la política monetaria, particularmente la subida de los tipos de interés, ante la situación desencadenada por la guerra de Irán "dependerá de los efectos de segunda ronda".

Durante su intervención en el foro 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! Crecimiento, cohesión e incertidumbre', organizado en Madrid por 'El Español', 'Invertia' y 'Disruptores', el economista español ha reconocido que el BCE "no puede hacer nada" para evitar el primer impacto del 'shock' de oferta, por lo que ha subrayado la importancia de fijarse en los efectos de segunda ronda, la evolución de las expectativas de inflación.

Guindos considera que más allá de la primera reacción de subida de los precios de la energía por el conflicto, se producirá un impacto en la cadena petroquímica, incluyendo desde los fertilizantes a los plásticos, que "está subiendo ya de precio".

En este sentido, ha advertido de que esto tiene un impacto sobre los costes empresariales, pero también sobre la confianza, tanto de los mercados desde el punto de vista de la inversión, como también desde el punto de vista del consumidor

De tal modo, el vicepresidente del BCE ha subrayado que "la subida de tipos dependerá de los efectos de segunda ronda".

HUNGRÍA

Por otro lado, Guindos no ha ocultado su alegría por el reciente resultado electoral en Hungría, con una victoria clara del partido liderado por el conservador Péter Magyar sobre el del primer ministro del país, Viktor Orbán, y que ha calificado de "una señal muy importante".

"Es una realidad muy positiva", ha comentado Guindos, en referencia a que un partido conservador tradicional ha batido claramente a un partido radical de extrema derecha que estaba bloqueando actuaciones en la UE, lo que tenía consecuencias desde el punto de vista del planteamiento pro-europeo. "Es una señal muy importante a futuro, sobre todo en Europa", ha resumido.