Fujimori se encamina por cuarta vez a una segunda vuelta en Perú, con un rival por definir

Lima, 12 abr (EFE).- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es la candidata mejor posicionada para disputar una vez más la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral tras las elecciones de este domingo, frente a un rival que se definirá voto a voto en un escrutinio largo y lento entre seis candidatos que aparecen empatados en los sondeos a pie de urna.

Es la cuarta vez seguida que la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Los seis candidatos que, según las encuestas a pie de urna, tienen posibilidades de enfrentarse a Fujimori en la segunda vuelta son: el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), el populista Ricardo Belmont (Obras) y el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos).

De acuerdo al sondeo de la encuestadora Datum, que se hizo con 44.596 entrevistas y un margen de error del 3 %, Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por López Aliaga, con 12,8 %; Nieto, con 11,6 %; y Belmont con 10,5 %.

A su vez, con una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12,1 %; Belmont, el 11,8 %; López Aliaga, el 11 %; y Nieto, el 10,7 %.

La publicación de los conteos rápidos se ha suspendido ante la extensión de la votación hasta este lunes en 13 locales que no pudieron abrir por falta de material electoral, mientras que el escrutinio avanza muy lento y, al 20 % no mostraba resultados concluyentes al mostrar únicamente votos de núcleos urbanos, con López Aliaga a la cabeza con 20,7 %.

Ante el ajustado margen entre esos seis candidatos, la definición del contrincante de Fujimori en segunda vuelta puede que tarde varios en conocerse, debido a que los votos que deben llegar de zonas rurales y del extranjero, con más de 1,2 millones de electores fuera del país, a la vez que los jurados electorales resuelven las actas impugnadas.

La jornada electoral estuvo marcada por los grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación.

De acuerdo al reporte oficial, se lograron instalar el 99,8 % de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, el candidato ultraderechista López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que "no es casualidad" que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.