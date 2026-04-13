Fujimori celebra que la izquierda esté cerca de quedar fuera de la segunda vuelta en Perú

Lima, 13 abr (EFE).- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), celebró este domingo los resultados de un conteo rápido de actas que le sitúan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales junto al ultraderechista Rafael López Aliaga, "porque el enemigo es la izquierda, y no estaría en la segunda vuelta".

Tras conocer la difusión del conteo rápido realizado por la encuestadora Datum de 1.500 actas a nivel nacional, que le dan la primera posición con 16,8 % de votos válidos y López Aliaga con 12,9 %, la candidata del partido derechista Fuerza Popular afirmó que "el país ha comenzado a cambiar".

"Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos", enfatizó Fujimori. EFE

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