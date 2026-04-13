Agencias

Fujimori arrebata a López Aliaga primer lugar con 17,16 % de votos, al 40 % del escrutinio

Guardar

Lima, 13 abr (EFE).- La derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) arrebató al ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el primer lugar del escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo con casi el 40 % de los votos escrutados, lo que llevaría a ambos a disputarse la Presidencia en una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

Si bien López Aliaga comenzó liderando el escrutinio al computarse primero los votos de zonas urbanas que apoyan mayoritariamente al empresario conservador, Fujimori pasó a liderar el conteo con el 17,16 % de los votos válidos frente al 16,7 % de su lugar.

En tercer lugar aparece el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 13,98 %; seguido del populista político y empresario Ricardo Belmont (Obras), con 9,4 %; del cómico Carlos Álvarez, con 8,8 %; del centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,39 %; y del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 5,65 %. EFE

Últimas Noticias

El Gobierno taiwanés debe liderar diálogo con China sobre comercio y turismo, según Taipéi

Infobae

La oposición venezolana insiste en la liberación de presos políticos en su hoja de ruta para la transición

La oposición venezolana insiste en la liberación de presos políticos en su hoja de ruta para la transición

La EASA intensifica pruebas del C919 con presencia permanente en Shanghái, según diario

Infobae

Araqchí afirma que Irán y EE.UU. estuvieron a "un paso" de firmar un acuerdo en Pakistán

Infobae

El gas natural sube más del 8 %, por encima de los 47 euros

Infobae