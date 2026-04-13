Fujimori arrebata a López Aliaga primer lugar con 17,16 % de votos, al 40 % del escrutinio

Lima, 13 abr (EFE).- La derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) arrebató al ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el primer lugar del escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo con casi el 40 % de los votos escrutados, lo que llevaría a ambos a disputarse la Presidencia en una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

Si bien López Aliaga comenzó liderando el escrutinio al computarse primero los votos de zonas urbanas que apoyan mayoritariamente al empresario conservador, Fujimori pasó a liderar el conteo con el 17,16 % de los votos válidos frente al 16,7 % de su lugar.

En tercer lugar aparece el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 13,98 %; seguido del populista político y empresario Ricardo Belmont (Obras), con 9,4 %; del cómico Carlos Álvarez, con 8,8 %; del centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,39 %; y del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 5,65 %. EFE