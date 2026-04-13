Fecha para el debut en casa de Flamengo y Boca y para observar a los equipos venezolanos

Gabriel Briceño Fernández

Redacción Deportes, 13 abr (EFE).- El estreno en casa de Flamengo, campeón de 2025, y de Boca Juniors, ausente los dos años anteriores, así como saber lo que pasará con los equipos de Venezuela, invictos en su primera presentación, son los hechos que despiertan el mayor interés de cara a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se cumplirá desde mañana hasta el 16 de abril.

Boca, seis veces ganador del torneo, comenzó con aires de grande en la presente edición al derrotar por 1-2 en Santiago a la Universidad Católica en partido del grupo D y el martes espera lleno en la Bombonera para recibir al Barcelona, que por el contrario cayó en el Monumental de Guayaquil frente al Cruzeiro por 0-1.

Después de vencer la semana pasada al Cusco por 0-2, en la altura y con altura, Flamengo intentará en el Maracaná conseguir su segunda victoria al hilo en el grupo A, a expensas del Independiente Medellín, al que le costó comenzar y cedió un empate 1-1 como local frente al siempre combativo Estudiantes de La Plata.

La nota más alta de la primera fecha la consiguieron los dos equipos venezolanos en competencia. La Universidad Central de Venezuela (UCV) tuvo un inmejorable debut al ganar en casa por 3-1 al Libertad y el miércoles en Quito saldrá en defensa del liderato del grupo H ante el Independiente del Valle.

En la zona C, el Deportivo La Guaira no se dejó amedrentar del encopetado Fluminense, al que le empató sin goles en un resultado que le da alas para intentar otra gesta, el martes en la altitud de La Paz ante el Bolívar, que llega con sangre en el ojo luego de vender cara la derrota por 1-0 en Argentina con el Independiente Rivadavia.

También genera expectativa la presencia del portero Fábio, del Fluminense, quien seguramente estará en custodia del arco frente al Independiente Rivadavia y puede ampliar el récord como el jugador más veterano en la historia de la Copa Libertadores, con 45 años, 6 meses y 7 días de edad, que impuso justamente en el partido con La Guaira.

Esta jornada representa, asimismo, una oportunidad para que los tres equipos colombianos en contienda salgan del fango en el que se metieron la semana pasada, ya que dejaron a su país sin triunfos y su porcentaje de rendimiento fue apenas del 27 por ciento.

Esta vez los tres jugarán de visitantes. Además del ya citado Independiente Medellín-Flamengo, el martes Junior se las verá con Cerro Porteño en Asunción por el grupo F y Deportes Tolima rivalizará el mismo día contra el Nacional en Montevideo por el B.

- Partidos de la jornada 2 de la fase de grupos:

14.04 Estudiantes de La Plata (ARG) - Cusco (PER) Grupo A

14.04 Cerro Porteño (PAR) - Junior (COL) G-F

14.04 Nacional (URU) - Deportes Tolima (COL) G-B

14.04 Bolívar (BOL) - La Guaira (VEN) G-C

14.04 Boca Juniors (ARG) - Barcelona (ECU) G-D

14.04 Liga de Quito (ECU) - Mirassol (BRA) G-G

14.04 Universitario (PER) - Coquimbo Unido (CHI) G-B

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15.04 Cruzeiro (BRA) - U Católica (CHI) G-D

15.04 Libertad (PAR) - Rosario Central (ARG) G-H

15.04 Fluminense (BRA) - Ind. Rivadavia (ARG) G-C

15.04 Corinthians (BRA) - Santa Fe (COL) G-E

15.04 Ind. del Valle (ECU) - U Central (VEN) G-H

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16.04 Palmeiras (BRA) - Sporting Cristal (PER) G-F

16.04 Lanús (ARG) - Always Ready (BOL) G-G

16.04 Flamengo (BRA) - Ind. Medellín (COL) G-A

16.04 Peñarol (URU) - Platense (ARG) G-E

EFE

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