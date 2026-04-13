Eritrea libera a 51 pescadores yemeníes tras semanas de detención, según los hutíes

Saná, 13 abr (EFE).- Eritrea liberó a 51 pescadores yemeníes que llevaban semanas detenidos en el mar Rojo, informaron este lunes los rebelde hutíes del Yemen en medio de las tensiones en torno a los derechos de pesca y la seguridad marítima en la región.

Los pescadores llegaron el domingo por la noche al puerto yemení de Al Hodeidah tras ser liberados, según el Ministerio de Defensa del gobierno de los hutíes, que indicó que habían estado retenidos en la zona costera eritrea de Marsa Fatma.

El ministerio alegó que los pescadores fueron sometidos a detención arbitraria y malos tratos, y afirmó que uno de ellos falleció mientras estaba bajo custodia en un puerto eritreo, unas acusaciones que no pudieron ser verificadas de forma independiente.

De acuerdo con la nota, los pescadores liberados afirmaron que decenas de otros permanecen detenidos en Eritrea, mientras que denunciaron haber sufrido abusos físicos y psicológicos, trabajos forzados y privación de alimentos.

El Ministerio de Defensa condenó lo que describió como "actos de piratería" por parte de las fuerzas eritreas y pidió presión internacional para lograr la liberación de los detenidos restantes y evitar nuevas detenciones.

Decenas de pescadores yemeníes han sido detenidos en los últimos años por parte de las fuerzas navales eritreas en el mar Rojo, particularmente cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una ruta marítima clave que conecta el mar Rojo con el golfo de Aden.

Si bien Eritrea y el Yemen resolvieron formalmente una disputa territorial sobre las islas Hanish mediante arbitraje internacional a finales de la década de 1990, persisten desacuerdos sobre las fronteras marítimas y el acceso a la pesca.

El fallo de la Corte Permanente de Arbitraje otorgó la mayor parte de las islas al Yemen, pero reafirmó los derechos de pesca tradicionales de ambos países aunque, en la práctica, la aplicación de estos derechos sigue siendo inconsistente.

Eritrea acusa frecuentemente a los pescadores yemeníes -mucho de los cuales dependen exclusivamente de los ingresos diarios de la pesca- de entrar en sus aguas territoriales, mientras que las autoridades yemeníes afirman que muchos arrestos ocurren dentro de sus propias aguas.

La capacidad de respuesta de Yemen se ha visto gravemente debilitada por un conflicto que comenzó en 2014, cuando el movimiento hutí tomó el control de la capital, Saná, lo que provocó una guerra prolongada que ha fracturado las instituciones estatales y limitado la capacidad naval a lo largo de la costa del mar Rojo.

La falta de una supervisión internacional sostenida en el mar Rojo y la escasa presión diplomática sobre Eritrea también han contribuido a la persistencia de estos incidentes. EFE