Agencias

El Sudeste Asiático cierra mixto tras la falta de acuerdo entre EE. UU. e Irán

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Bangkok, 13 abr (EFE).- Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron este lunes mixtas, con Filipinas como líder de las bajadas y Tailandia de las subidas, después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán acabaran sin acuerdo y el presidente Donald Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El referencial filipino, el PSEi, se dejó un 0,72 % o 44,16 unidades y quedó en 6.054,05 puntos.

En Malasia, el KLCI retrocedió un 0,64 % o 10,79 enteros y se colocó en los 1.680,52.

El STI de Singapur, por su parte, perdió un 0,11 % o 5,24 unidades y la bolsa de la próspera ciudad Estado terminó en 4.984,17 puntos.

El principal índice tailandés, el SET, avanzó, en cambio, en un 1,15 % o 17,18 enteros, hasta los 1.506,84.

El parqué de Ho Chi Minh, también cerró en verde, después de que el indicador vietnamita VN ganase un 0,51 % o bien 8,96 enteros y alcanzara los 1.758,96.

El JCI indonesio siguió la misma tendencia en la plaza de Yakarta y sumó un parecido 0,56 % o 41,69 que lo auparon hasta los 7.500,19. EFE

(foto)(vídeo)

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