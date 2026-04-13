El primer ministro checo reconoce la victoria de Magyar pese a su cercanía con Orbán

El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, ha felicitado este lunes al líder de Tisza, Péter Magyar, por su victoria en las elecciones húngaras, con las que pone fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán.

Babis, afín a Orbán, ha querido ensalzar la victoria de Magyar a través de un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que "ganar a un candidato tan fuerte como Orbán nunca es fácil", y en el que ha avisado al nuevo primer ministro: "No debe decepcionar".

A su vez, ha dicho respetar el resultado tras haber apoyado anteriormente a Fidesz y se ha abierto a trabajar con Magyar asegurando que "las relaciones entre ambos países son muy fuertes".

Por otro lado, el presidente de la Repúbica Checa, Petr Pavel, también en redes sociales, ha celebrado el resultado calificándolo de "muy importante" para Hungría pero, sobre todo, para Europa. "En Hungría ha triunfado la democracia. La gente deseaba el cambio y una orientación europea", ha señalado el dirigente de tendencia proeuropea.

El partido Tisza de Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlaría 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Los líderes europeos felicitaron en tromba al que será nuevo primer ministro tras el reconocimiento de la derrota por parte de su rival en una rueda de prensa posterior. Orbán tildó de "dolorosa" la derrota electoral, pero aceptó los "claros" resultados y prometió que no se rendiría "jamás".