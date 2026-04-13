El presidente indonesio se reunirá en Rusia con Putin para reforzar cooperación energética

Yakarta, 13 abr (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, se encuentra este lunes de visita oficial en Rusia para reunirse con su homólogo, Vladímir Putin, en un encuentro que estará centrado en el refuerzo de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito energético, en el marco del conflicto en Oriente Medio.

Subianto partió el domingo rumbo a Moscú con el objetivo de abordar con el mandatario ruso el suministro de petróleo, considerado un asunto estratégico para el país asiático en medio del alza de los precios internacionales de la energía, según informaron fuentes oficiales indonesias.

Durante la reunión, ambos líderes también prevén analizar la situación geopolítica global y otros temas de interés común.

El Kremlin confirmó igualmente el encuentro en su agenda oficial, en la que indicó que las conversaciones se celebrarán este 13 de abril en el marco de una visita de trabajo del presidente indonesio.

Según la presidencia rusa, las partes examinarán el estado actual y las perspectivas de la asociación estratégica entre ambos países, así como cuestiones internacionales y regionales de actualidad.

La visita de Prabowo Subianto a Rusia se produce tras su cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un encuentro en el que también acordaron cooperar para fortalecer la seguridad energética de sus respectivos países.

El líder indonesio también viajó a inicios de abril a Corea del Sur para reunirse con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, con el que acordó reforzar igualmente la cooperación energética.

Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, mantiene un sistema de fuertes subsidios a los combustibles para contener el impacto social de los precios de la energía, pese a ser productor de petróleo.

Sin embargo, su producción nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda interna, lo que convierte al país en importador neto de crudo y derivados. EFE