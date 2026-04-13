El presidente de Taiwán visitará Esuatini, último aliado diplomático de Taipéi en África

Taipéi, 13 abr (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, viajará la próxima semana a Esuatini (la antigua Suazilandia), en lo que será su primera visita al último aliado diplomático de Taipéi en África desde que asumió el cargo en mayo de 2024, anunciaron este lunes fuentes oficiales.

Durante su estancia en el país, que se extenderá del 22 al 27 de abril, Lai participará en los actos conmemorativos por el 40º aniversario de la entronización y el 58º cumpleaños del rey Mswati III, líder de la última monarquía absoluta del continente africano, según informó la Oficina Presidencial de Taiwán.

El mandatario isleño viajará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung; el secretario general de la Presidencia, Pan Men-an; y el vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Lii Wen, entre otros altos cargos.

En una comparecencia de prensa recogida por el periódico Liberty Times, el viceministro de Exteriores, Wu Chih-chung, señaló este lunes que el viaje se llevará a cabo mediante un vuelo directo desde Taiwán, sin escalas, y que, por motivos de seguridad, se evitará sobrevolar la zona de Oriente Medio.

Como parte del programa oficial, Lai tiene previsto reunirse con el rey Mswati III y mantener conversaciones bilaterales, firmar un comunicado conjunto y presenciar la rúbrica de un acuerdo de asistencia mutua en materia aduanera, además de reunirse con la reina madre, Ntfombi Tfwala, explicó Wu.

Este será el primer viaje de Lai al extranjero desde noviembre de 2024, cuando visitó a los tres aliados diplomáticos de la isla en el Pacífico (Islas Marshall, Tuvalu y Palau) e hizo escala en los territorios estadounidenses de Hawái y Guam, algo que enfureció a China.

La última visita de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, con un viaje de la entonces mandataria Tsai Ing-wen al país africano, que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

Taiwán, que cuenta con tan solo doce aliados diplomáticos en la actualidad, otorga gran relevancia a este tipo de visitas ante la creciente presión de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años. EFE