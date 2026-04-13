El Partido Comunista chino expulsa a tres exaltos cargos por violaciones disciplinarias

Pekín, 13 abr (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh) anunció este lunes la expulsión del exsubdirector de la tabacalera estatal, Han Zhanwu, así como de dos exdirigentes regionales del Partido, Jiang Duntao y Wu Lan, por "graves violaciones de la disciplina y la ley", fórmula habitual empleada por Pekín para referirse a casos de corrupción.

Según comunicados de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), el principal órgano anticorrupción interno del PCCh, y de la Comisión Nacional de Supervisión, su equivalente estatal, los acusados transformaron el poder público "en una herramienta para el beneficio personal" mediante redes de intercambios de favores y dinero.

En octubre ya se anunció la investigación contra Han, de 59 años, subdirector de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, pero no se ofrecían detalles sobre los delitos cometidos.

En este comunicado se citan aceptar "indebidamente" regalos y tarjetas de consumo, buscar beneficios para terceros en la contratación de empleados a cambio de dinero y bienes o incurrir en intercambios de poder y dinero por favores sexuales.

También fueron expulsados y están siendo investigados Jiang Duntao, exvicealcalde de la megalópolis central china de Chongqing, y Wu Lan, exvicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia central de Hunan.

A Jiang se le acusa de aceptar banquetes y viajes que podrían afectar al desempeño imparcial de sus funciones, buscar beneficios para terceros en el nombramiento de cuadros a cambio de dinero y bienes o utilizar fondos públicos para gastos personales.

El 20 de marzo también se anunció que el alcalde de Chongqing, Hu Henghua, se encontraba bajo investigación por "graves violaciones disciplinarias y de la ley", con lo que los dos principales cargos de esta urbe del centro de China han quedado bajo pesquisas de los órganos anticorrupción.

Los antiguos funcionarios han sido destituidos de todos sus cargos públicos, expulsados del Partido y sus ganancias ilícitas serán confiscadas. Los casos han sido remitidos a la Fiscalía para un eventual proceso penal.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos. EFE