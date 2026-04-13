El Olimpia del argentino 'Vitamina' Sánchez amplía su ventaja en cima del fútbol paraguayo

Asunción, 12 abr (EFE).- El Olimpia del entrenador argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez venció este domingo por 0-2 a Rubio Ñú y que amplió a seis puntos su ventaja sobre el escolta Cerro Porteño en el Torneo Apertura del fútbol paraguayo, del que se han jugado 16 de las 22 fechas pautadas.

El atacante asunceno Sebastián Ferreira se convirtió en el héroe de Olimpia tras anotar en los minutos 16 y 56 los goles que dieron el triunfo al 'Franjeado', líder del campeonato con 39 puntos por los 33 de Cerro Porteño.

También este domingo, Libertad y Trinidense igualaron 1-1 en un disputado partido. Por el 'Repollero' anotó Jorge Recalde en la fracción 49, mientras que Fernando Romero marcó el gol del empate para Trinidense desde el punto de penalti a los 70 minutos.

La víspera, Cerro Porteño cedió terreno en la lucha por el título tras igualar sin goles ante Nacional en el llamado derbi del Barrio Obrero, mientras que Sportivo Luqueño derrotó por 2-1 a Recoleta.

En este partido, el defensor Axel Balbuena y el mediocampista Lautaro Comas anotaron los goles de Luqueño, mientras el delantero Kevin Parzajuk descontó por Recoleta.

La jornada se inició el viernes con el sufrido triunfo de Sportivo San Lorenzo sobre Guaraní por 1-0, gracias al tanto del joven Matías Agüero.

Ese mismo día, Sportivo Ameliano vino atrás para imponerse por 1-2 en casa del 2 de Mayo con los goles de Jorge Sanguina y Luis Ayala.

Por el local, anotó el atacante Diego Acosta. EFE