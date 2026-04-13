El Instituto de Astrofísica de Andalucía logra cerca del 5% del tiempo total de observación en el telescopio James Webb

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha obtenido una participación destacada en el quinto ciclo de los programas de Observador General (GO) del telescopio espacial James Webb (JWST), tras lograr la aprobación de cinco programas que suman 407 horas de observación, incluida la propuesta de mayor duración concedida en esta convocatoria. Esto supone casi el 5% del tiempo total de observación del referido telescopio.

En particular, y según señalan desde el instituto en un comunicado de prensa, este año solo se han aprobado diez programas Large )los más ambiciosos en duración e impacto científico), y dos de ellos están liderados desde el IAA-CSIC, que concentra además la mayor parte del tiempo asignado a España.

En conjunto, los cinco proyectos concedidos suponen cerca del 80% del tiempo total liderado por instituciones españolas en el Ciclo 5 (con observaciones entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027), lo que sitúa al IAA-CSIC como uno de los centros con mayor peso en esta convocatoria.

"Este resultado refleja la solidez y el liderazgo del IAA-CSIC en la investigación de sistemas (exo)planetarios y el centro de nuestra galaxia, así como la capacidad de nuestro personal investigador para competir con éxito en programas altamente exigentes a nivel internacional", destaca Olga Muñoz, directora del IAA-CSIC.

La participación del centro de Excelencia Severo Ochoa se articula en varios proyectos: Rafael Luque lidera un programa Large de 196,4 horas (el de mayor duración aprobado este año) para desentrañar los secretos de los subneptunos; Rainer Schödel es el investigador principal de un programa Treasury Large de 143,2 horas, centrado en un muestreo en dos bandas del centro de la Vía Láctea; Nicholas Scarsdale ha obtenido un programa Small de 50 horas para analizar la química atmosférica de subneptunos; y Rubén Fedriani participa en dos programas Very Small de nueve horas cada uno, dedicados al estudio de la formación de estrellas masivas en entornos extremos, en uno como investigador principal y en otro como coinvestigador principal.