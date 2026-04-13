El Gobierno de Perú confirma apoyo a la decisión de ampliar elecciones hasta este lunes

Lima, 13 abr (EFE).- El Gobierno de Perú confirmó que ha dispuesto brindar todo el apoyo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar hasta el lunes las elecciones generales en los locales y jurisdicciones de Lima y Estados Unidos donde los ciudadanos peruanos no pudieron votar este domingo por problemas logísticos.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que "ha instruido a todas las entidades competentes del Poder Ejecutivo a atender con carácter prioritario los requerimientos formulados por la autoridad electoral".

La intención es, indicó, "asegurar que los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto puedan hacerlo dentro del horario que dicha autoridad determine".

La PCM confirmó que la medida se aplicará en aquellos lugares donde "no se distribuyó oportunamente el material electoral" en Lima Metropolitana, así como en las circunscripciones de Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey), en Estados Unidos.

"El Poder Ejecutivo reafirma que ha cumplido y continúa cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el orden interno, la seguridad y el financiamiento para el adecuado desarrollo del proceso electoral en todo el territorio nacional", agregó.

En ese marco, indicó, los ministerios de Educación, Trabajo, Relaciones Exteriores, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas "adoptarán las medidas necesarias para garantizar y facilitar el ejercicio del sufragio" en tres locales de votación en el distrito de San Juan de Miraflores, en siete de Lurín y en tres de Pachacamac, todos en el sur de Lima.

"Estas medidas incluyen la flexibilización de las condiciones laborales correspondientes, así como el resguardo del orden y la seguridad durante toda la jornada electoral prevista para el 13 de abril", remarcó.

El Gobierno reafirmó, en ese sentido, "su compromiso con el respeto irrestricto del proceso democrático" y aseguró que "continuará brindando todo el apoyo necesario para que este se desarrolle con normalidad, en coordinación con los organismos electorales".

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación del sufragio.

Los sondeos a boca de urna difundidos por encuestadoras señalaron que la votación ha sido liderada por la derechista Keiko Fujimori, seguida por un pelotón de otros seis candidatos que pelean la opción de también disputar la segunda vuelta presidencial del 7 de junio próximo. EFE