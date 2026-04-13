El conservador Magyar promete una Hungría europea y humana

Budapest, 13 abr (EFE).- El conservador Péter Magyar prometió este lunes que el Gobierno que espera encabezar tras su histórico triunfo electoral sobre el primer ministro saliente, Viktor Orbán, trabajará para que Hungría sea un país libre, europeo y humano.

“Es un honor inmenso que nos hayan otorgado el mandato, con el mayor número de votos de la historia (de Hungría), para formar gobierno y trabajar durante los próximos cuatro años por una Hungría libre, europea, funcional y humana”, dijo Magyar en la red social Facebook.

Al agradecer el apoyo a su partido, el Tisza, en las elecciones legislativas de ayer domingo, aseguró que el futuro Ejecutivo "será de todos los húngaros".

Con una participación récord del 79,5 %, el Tisza arrasó en las urnas y ostentará 138 de los 199 escaños en el futuro Parlamento húngaro, que previsiblemente se constituirá en unos 30 días.

Tras 16 años consecutivos de gobierno, el conservador partido Fidesz del ultranacionalista Orbán pasará a la oposición con 55 diputados, 79 menos que los que ostenta desde 2022.

La mayoría de más de dos tercios permitirá a Magyar y su partido modificar legislaciones constitucionales y implementar su programa prometido de desmantelar el “Estado Partido” de Orbán.

Orbán, en el Gobierno desde 2010, ha creado un sistema descrito como híbrido, entre la democracia y el autoritarismo, centralizando el poder y controlando la mayoría de la prensa, la enseñanza, así como otras instituciones como, entre otros, el Tribunal Constitucional.

Tras conocer el resultado de las urnas, Magyar aseguró anoche que el futuro Gobierno fortalecerá la posición húngara en la Unión Europea (UE) y en la OTAN, y actuará para recuperar los miles de millones de euros en fondos europeos congelados por las violaciones de los estándares del Estado de Derecho del Ejecutivo de Orbán.

El líder del Tisza apareció hace poco más de dos años en la escena política del país centroeuropeo como un disidente del sistema de Orbán y en poco tiempo logró acaparar el apoyo de casi toda la oposición.

Se espera que los resultados oficiales y definitivos se publicarán hasta el próximos sábado, después del recuento de los votos emitidos en el extranjero, si bien no se espera que supongan algún cambio sustancial del escrutinio. EFE

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