El centroderechista Jorge Nieto pide tranquilidad y dice que ganará la Presidencia de Perú

Lima, 12 abr (EFE).- El candidato peruano de centroderecha Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), pidió "tranquilidad" a sus compatriotas tras los comicios generales de este domingo y aseguró que va "a ganar la Presidencia" de su país.

El candidato figura en un pelotón de otros seis postulantes que aparecen con opción de disputar con la derechista Keiko Fujimori, la jefatura de Estado en la segunda vuelta del próximo 7 de junio, según los sondeos a boca de urna.

"Nosotros vamos a ganar la Presidencia de la República", declaró Nieto a la cadena estatal TV Perú.

Ante las fuertes críticas generadas por problemas en la instalación de mesas de votación, sobre todo en la zona sur de Lima, el candidato respaldó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidiera prolongar el sufragio en esos locales hasta este lunes.

"Vamos a tener que dejar que las cosas concluyan", sostuvo antes de pedir "tranquilidad" a sus compatriotas.

Nieto consideró que "está muy bien que se encuentren las vías" para que los ciudadanos que no hayan podido votar cumplan con ese derecho y dijo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) "es la responsable" de que esto "haya sido como ha sucedido".

"Tiene que responder por esa responsabilidad", remarcó antes de aclarar que él no va a señalar una intención de fraude, como han indicado otros candidatos sin presentar pruebas.

"Nunca digo cosas que no pueda probar, a quien se pronuncie así lo mínimo que podemos hacer es exigirle pruebas", sostuvo tras declaraciones en ese sentido del ultraderechista Rafael López Aliaga.

Ante las proyecciones que indican que su agrupación, también alcanzará cuando menos 8 senadores y unos 20 diputados, aseguró que esa "es una responsabilidad muy grande".

Tras el cierre de los comicios generales, que luego fueron ampliados hasta este lunes para los centros de votación en los que no se llegó a sufragar, las empresas especializadas señalaron que hasta seis de los 35 candidatos tienen la opción de acompañar a Fujimori en la segunda vuelta electoral.

La jefa de la encuestadora privada Datum, Urpi Torrado, explicó que el margen de error estadístico del 3 % de los sondeos indica que Fujimori tiene prácticamente asegurado el pase a la segunda vuelta, mientras que cualquiera de los otros seis candidatos que la siguen también "puede pasar" a esa instancia.

El sondeo a boca de urna difundido por Datum señaló que Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por López Aliaga, con el 12,8 %; Nieto, con el 11,6 %; el derechista Ricardo Belmont, con el 10,5 %; el izquierdista Roberto Sánchez, con el 10 %; el también izquierdista Alfonso López Chau, con 8,6 %; y el derechista Carlos Álvarez, con un 7,1 %.

Otro sondeo a boca de urna, realizado por la empresa Ipsos, indicó que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, aunque esta vez seguida por Sánchez, con el 12,1 %; Belmont, con el 11,8 %; López Aliaga; con el 11 %; y Nieto, con el 10,7 %.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 63.300 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación del sufragio.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas. EFE

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